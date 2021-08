Notte di fuoco nel palermitano: Madonie in ginocchio

PALERMO – Una lunga notte di incendi in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando. Le fiamme

sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. Molte persone hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa. Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile.

Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Ieri i vigili del fuoco hanno fatto 100 interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri.

La visita di Patuanelli

Una situazione critica che sarà attenzionata dal ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e dal vice ministro del Mise, Alessandra Todde, che oggi saranno a Palermo per un confronto concordato con il presidente regionale dell’Anci, Leoluca Orlando, sull’emergenza incendi. Un tema “caldo” sul quale ieri è intervenuto anche il presidente della Regione, Nello Musumeci chiedendo al governo centrale lo stato di emergenza nazionale.