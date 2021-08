Positivo va all’aeroporto: passeggera lo riconosce

Un uomo di trent'anni era in attesa di prendere un volo per Milano

PALERMO – Nella giornata di ieri un uomo di 30 anni ha effettuato il tampone per il covid alla stazione centrale e, purtroppo, è risultato positivo. Oggi, come se nulla fosse, si è recato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove doveva prendere un volo per Milano.

Una donna, che ieri era in stazione per effettuare il tampone, ha riconosciuto l’uomo e chiamato la polizia. Gli agenti hanno portato l’uomo nell’area test covid e l’hanno sottoposto a tampone che è risultato positivo. L’uomo è stato multato e denunciato ed è tornato a casa per la quarantena.