Scettico sui vaccini, il cardinale Burke positivo al Covid

Si era detto scettico sui vaccini, ora il cardinale statunitense Raymond Leo Burke è risultato positivo al coronavirus ed è sotto cure mediche.

“Sia lodato Gesù Cristo”, scrive il porporato su Twitter. “Desidero informarvi che sono recentemente risultato positivo al

cirus Covid-19. Grazie a Dio sto riposando comodamente e sto ricevendo cure mediche eccellenti. Pregate per me per favore mentre inizio la mia guarigione. Crediamo nella Divina provvidenza. Dio vi benedica”.



Un messaggio che supera le smentite della sorella del porporato. Burke è stato prefetto della Segnatura apostolica e risiede a Roma. Tornano di attualità le parole espresse dal cardinale, uno dei grandi oppositori di papa Francesco, nel maggio scorso: “Deve essere chiaro che la stessa vaccinazione non può essere imposta, in modo totalitario,

ai cittadini”.