Sindacati Rap: “Raccolte 1100 tonnellate di spazzatura in 24 ore”

“Ci sia più senso civico, la città non è una discarica a cielo aperto dove buttare rifiuti di tutti i tipi in ogni ora della giornata“

PALERMO – I sindacati Rap hanno firmato, poco più di 24 ore fa, l’accordo per il doppio turno di lavoro e hanno già raccolto più 1110 tonnellate di spazzatura.

“24 ore dopo la sottoscrizione dell’impegno sindacale, già raccolte più di 1100 tonnellate. La nostra risposta chiara agli ‘avvoltoi’ profeti di sventura e privatizzazione. La politica risponda con la stessa credibilità, i cittadini siano più vicini ai lavoratori”. Lo scrivono in una nota i sindacati di Rap Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e Filas.

“Più di 1.100 tonnellate di rifiuti già raccolte in città, la quantità ordinaria giornaliera più 200 tonnellate di recupero e mentre si fa l’ordinanza comunale per non fare uscire i cavalli a 40 gradi, i nostri equipaggi sono in servizio perennemente”.

I sindacati aggiungono “in queste ore abbiamo registrato le dichiarazioni di tanti ‘avvoltoi’ profeti di sventura e fautori di privatizzazione, con i fatti diciamo che i lavoratori sono vivi è viva l’azienda e che il servizio pubblico può funzionare con il coinvolgimento concreto di tutti, non consentiremo mai alcuna privatizzazione. Il Comune mantenga gli impegni, subito extracosti e ricapitalizzazione senza se e senza ma ed ai cittadini chiediamo lo sforzo di pagare tutti la Tari per consentire all’azienda di avere le risorse economiche necessarie per comprare mezzi, fare assunzioni e rendere un servizio efficiente alla città, se continua ad evadere le tasse 1 cittadino su 2, l’impresa resterà sempre ardua”.

“Ci sia più senso civico – continua la nota -, la città non è una discarica a cielo aperto dove buttare rifiuti di tutti i tipi in ogni ora della giornata. Infine ai consiglieri comunali, alcuni abbiamo avuto il piacere di sentirli sulla stampa in questi giorni, ne sconoscevamo l’esistenza, altri hanno imparato a giocare a nascondino, altri pochi ci hanno messo la faccia. Come sempre abbiamo seguito i lavori d’aula e soprattutto abbiamo buona memoria. Ma anche lì confidiamo, che prevalga il senso di responsabilità scevro da finalità esclusivamente elettoralistiche – concludono i sindacati -, la città pulita è un bene di tutti, questo dovrebbe bastare a chi rappresenta la città e siede in consiglio per risolverne i problemi, maggioranza ed opposizione“.