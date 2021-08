Spazzatura a fuoco, danneggiata l’illuminazione pubblica

PALERMO – Continua a bruciare la spazzatura a Palermo, con conseguenti danni per la città. Nella notte, proprio a causa del divamparsi degli incendi, l’illuminazione pubblica di via Cartagine, nel quartiere Passo di Rigano è stata danneggiata.

Le fiamme divampate martedì sera in prossimità di alcuni cassonetti hanno intaccato alcuni dispositivi degli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Castellana, via Zaire, via Leonardo da Vinci e hanno reso necessario un massiccio intervento da parte degli operatori di Amg Energia. In un primo momento, infatti, era stato necessario disattivare per i danni causati dalle fiamme entrambi i circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona.

L’intervento completato oggi ha permesso di circoscrivere il problema con la disattivazione della porzione di impianto e dei dispositivi distrutti dall’incendio, che riguarda, in particolare, via Cartagine dove rimangono spenti 19 punti luce ed i primi pali di via Zaire ad angolo con via Cartagine.