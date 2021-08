Todde: “Diverse ipotesi per rilanciare stabilimento di Termini”

TERMINI IMERESE (PA) – Lo stabilimento di Termini Imerese attende il rilancio da anni, ma non si è ancora arrivati ad una soluzione.

Il viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde intervenuta a Palermo all’incontro con i sindaci dei territori che hanno subito danni per gli incendi, ha parlato proprio del rilancio dello stabilimento: “Ipotesi sul tavolo per il rilancio dello stabilimento di Termini Imerese ce ne sono diverse. Il tema è trovare chi all’interno di queste proposte abbia le spalle sufficientemente larghe per poter fare degli investimenti. Imprenditori con i soldi dello Stato ne abbiamo visti sin troppi. Io sono fiduciosa che ci sarà un percorso che cercherà di valorizzare il territorio. Io sono concreta, non sono abituata ad illudere nessuno. È un percorso lungo, difficile che va chiaramente portato avanti”.

“Ma quello che è importante in questo momento – ha aggiunto – è capire che ci sono dei passi da fare, capire che bisogna portare al tavolo chi può fare degli investimenti strutturali e non mantenere delle situazioni che in questo momento stanno ritardando il percorso di ripartenza del sito. Quindi noi abbiamo intenzione di prendere in considerazione e incentivare tutte le proposte serie”.

“Ho deciso di convocare il tavolo tecnico per Blutec direttamente in Sicilia a Termini Imerese perché credo sia giusto dare tutte le risposte necessarie ai lavoratori per un percorso che cercherà di valorizzare il territorio. Io sono concreta, non sono abituata ad illudere nessuno. È un percorso lungo – ha concluso Todde -, difficile che va chiaramente portato avanti. Ma siamo pronti a prendere in considerazione e incentivare tutte le proposte serie”.

Il tavolo è previsto per il 9 settembre.