Tragico incidente nella notte: muore un ragazzo di 20 anni

FIUMEFREDDO DI SICILIA – Un tragico schianto. Un’altra vittima della strada. L’ennesima in questa torrida estate. La notte scorsa a Fiumefreddo, sulla strada provinciale 71 che collega Marina di Cottone alla cittadina catanese, c’è stato un incidente stradale nel quale ha perso la vita Roberto Puglisi, 20 anni.

La giovane vittima era a bordo di una Fiat Punto assieme ad un altro passeggero che rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’auto si è schiantata contro un muretto, per il giovane 20enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato così violento che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Riposto per estrarre il corpo.

Sono durate tutta la notte i rilievi dei carabinieri. Infatti solo stamattina la salma è stata restituita alla famiglia della giovane vittima.

Gravi le condizioni del ferito, un 24enne di Camporotondo Etneo, che è entrato in codice rosso per politrauma al Pronto Soccorso del Cannizzaro. Il giovane ha subito una frattura del femore sinistro e altre fratture sparse, contusioni polmonari, trauma cranico, subamputazione di un dito della mano. È stato operato nella notte dagli Ortopedici e Traumatologi per le fratture e dai Chirurghi Plastici che hanno ripristinato la funzionalità del dito ferito. Il 24enne è ricoverato nel reparto di Ortopedia e al momento non corre -dicono dall’ospedale – pericolo di vita. Le condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, con particolare riferimento al trauma cranico e al trauma polmonare. Nei prossimi giorni sarà eseguito un nuovo intervento chirurgico.