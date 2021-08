Caldo e incendi, ancora allerta rossa: una tregua da lunedì

Allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore in tutta la Sicilia. È stata diramata per oggi dalla Protezione civile regionale.

Fatta eccezione per la provincia di Messina, dove la pericolosità sul fronte incendi viene giudicata “media”, nelle altre province siciliane il rischio è “alto”.

Sul fronte delle temperature la Protezione civile indica in Catania, Messina e Palermo le città più a rischio con punte di 39 gradi percepiti. A Palermo si soffrirà più che altrove.

Stessa cosa domani, ma con un leggero calo delle temperature che scenderanno di un paio di gradi. Le previsioni meteo dicono che l’ondata di calore causata dall’anticiclone Lucifero proseguirà per tutto il fine settimana, anche se non si toccheranno i livelli record di ieri. Una vera tregua si avrà a partire dalla prossima settimana, quando il gran caldo si sposterà verso le regioni centro settentrionali.