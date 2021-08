Effetto contagi, il mondo si blinda: da Israele agli Usa tornano le restrizioni

Israele approva nuove misure anti-Covid: dal 18 agosto estensione del Green pass dai 3 anni in su e ‘Codice viola’ introdotto nei centri commerciali, cioè non più di una sola persona ogni 7 metri quadrati. Il premier neozelandese Jacinda Ardern annuncia che i confini del Paese saranno chiusi almeno fino a inizio 2022 perché la priorità ora è vaccinare tutta la popolazione e tenere aperte le attività economiche. In Australia, Canberra in lockdown per un’altra settimana. Negli Usa, la Fda è pronta a dare il via libera alla terza dose di vaccino agli immunodepressi. Dal 13 settembre chi vorrà accedere al floor della Borsa di New York dovrà essere completamente vaccinato. Test anti Covid a campione anche tra i vaccinati.