Garbo, humor e forza: addio al professore Donato Messina

PALERMO- “Da poche ore ci ha lasciato il Prof. Donato Messina. Una notizia improvvisa e triste che rende tutti noi orfani di un grande punto di riferimento umano e professionale. Difficile esprimere in poche righe cosa sia stato il Prof. per intere generazioni di giuristi. Ne ricorderemo di certo lo stile, la professionalità e l’ironia con la quale era capace di sedurre il suo auditorio. Noi l’avevamo avuto ospite, solo qualche mese fa, durante un nostro evento. Gli avevamo chiesto di dare dei consigli ai praticanti su come affrontare l’esame forense… inutile dire che anche in quell’occasione i suoi interventi furono illuminanti e mai banali. Vogliamo ricordarlo come in questa foto, sorridente e pieno di vita… consapevoli che il suo ricordo rimarrà sempre al nostro fianco. Un abbraccio ai suoi cari e a tutta la famiglia della sua scuola giuridica. Arrivederci Prof, e grazie di tutto!”.

Così, l’Agius, l’Associazione Giuristi Siciliani, ricorda su Facebook Donato Messina che era un grande giurista e un uomo amatissimo, a ragione. Un formatore di coscienza e di tecnica, un insegnante che sapeva quanto l’etica fosse lo strumento necessario, la chiave per aprire le porte del mestiere. Ed era anche, il professore, un gentiluomo garbato, uno dei pochi maestri d’ironia, cioè di quel filo sottile che non offende mai con il sarcasmo, ma mette cose e persone al posto corretto del puzzle, con un sorriso.

“È venuto a mancare il prof. Avv. Salvatore Donato Messina. – scrive il presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo, Antonello Armetta –. Chiunque abbia passato con lui un solo minuto della propria vita ne ricorda non solo le indiscutibili capacità di professionista e docente, ma soprattutto l’impareggiabile umanità, la straordinaria simpatia, la travolgente ironia. Ha formato generazioni di giuristi e Avvocati, che non lo dimenticheranno mai. È un giorno triste Professore, ci mancherai immensamente. Ma ti voglio ricordare col tuo motto, quando ti tuffavi in mare e urlavi ‘avanti Savoia”! Un enorme abbraccio ai familiari, alla moglie, alla figlia, ai fratelli e nipoti, da parte di tutti gli Avvocati palermitani”.

“La Camera Penale di Palermo – si legge ancora – si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa del Prof. Avv. Salvatore Donato Messina. La sua dipartita ha privato il Foro di Palermo di quella rara figura di professionista e docente che egli ha incarnato per decenni e che, con illuminata sapienza e umanità, ha formato e guidato generazioni di giuristi e di avvocati penalisti, lasciando così un grande vuoto”.

Un signore, il professore Messina, capace di prendersi bonariamente in giro, distante dalla retorica, tanto che una volta si era messo in piedi su un manuale di diritto – come il prof reso memorabile da Robin Williams che sale sul banco – per insegnare a chi ascoltava che non è mai opportuno accontentarsi del livello del suolo. Era malato – raccontano – ma ha combattuto la sua battaglia con coraggio e senza farla pesare. Leggero fino all’ultimo, come solo i grandi sanno essere. Noi lo ricordiamo con la foto familiare nella pagina dell’Agius e con il suo intramontabile sorriso, associandoci all’abbraccio per i suoi cari.