Impennata di contagi in Sicilia, zona gialla sempre più vicina

PALERMO – La Sicilia supera il tetto dei mille nel computo dei nuovi contagi Covid e ora la zona gialla sembra davvero dietro l’angolo.

I numeri

L’ultima rilevazione del ministero della Salute segna 1.134 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su una platea di 16.602 tamponi. La Sicilia resta così saldamente in testa alla poco invidiabile classifica delle regioni italiane per incremento dei positivi. Sul fronte dei ricoveri i pazienti in regime ordinario sono 473 (+14 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 59 (il numero è stabile).

I posti disponibili si riducono

Questa mattina abbiamo dato notizia dei 210 posti letto ordinari “recuperati” dalla Regione nel corsa contro il tempo per evitare la zona gialla. Con i dati di oggi, in un solo giorno, è stata occupata, in percentuale, quasi la metà dei posti guadagnati.

Vicini a superare le soglie massime

I ricoverati in area medica sono vicinissimi alla soglia di occupazione del 15%, mentre quelli in Rianimazione restano fermi al 7,9% (la soglia massima è fissata dal governo al 10%). Di questo passo alla prossima rilevazione prevista dal commissario nazionale per l’emergenza martedì 17 agosto la Sicilia rischia concretamente di arrivare con entrambe le soglie superate. Ciò significherebbe che dal 23 agosto la nostra regione passerebbe in zona gialla con tutte le restrizioni che ne conseguono.

La mappa per province

L’incidenza sale al 6,8%, il giorno precedente era al 6%. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.121. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 182, Catania 168, Messina 263, Siracusa 110, Ragusa 110, Trapani 98, Caltanissetta 82, Agrigento 118, Enna 3 .