Incendi, interventi anche a Tremestieri e Montepalma – VIDEO

Vigili del fuoco in azione per ore al fine di sedare le fiamme.

CATANIA. Giornata di oggi particolarmente critica anche nei versanti di Tremestieri Etneo, zona via Gravina dove hanno operato 3 squadre (due autobotti) dei Vigili del fuoco e l’altra in zona di Montepalma dove hanno operato 2 squadre e altrettante autobotti di rincalzo.

Ore o ore di intervento per sedare le fiamme che non hanno dato tregua fino al pomeriggio.