Notte di fiamme e paura a Caltabellotta

È stato domato alle prime luci dell’alba l’incendio che in nottata ha interessato il centro abitato di Caltabellotta (Agrigento), con fiamme che si sono sviluppate all’ingresso del paese, lambendo le abitazioni e costringendo diversi residenti a scendere in strada per paura di essere raggiunti dalle fiamme. Il fuoco si è poi via via propagato in altre aree del perimetro comunale e ha rischiato di avvolgere un chiosco ristoro situato sulla strada che conduce all’eremo di San Pellegrino.

L’intervento tempestivo del Corpo forestale e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. “Sono andati in fumo centinaia di ettari, causando danni gravissimi per i nostri allevatori”, ha detto il sindaco Calogero Cattano. Il quale, sulle cause dell’incendio, nutre pochi dubbi: “Non credo alle coincidenze, dietro questo episodio c’è sicuramente la mano maledetta di qualche criminale che ha appiccato il fuoco. Le altissime temperature di queste ore hanno poi fatto il resto”