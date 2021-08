Positivo al Covid va a spasso: denunciato

MARSALA – Ieri i Carabinieri della Stazione di Marsala hanno deferito in stato di libertà un 37enne marsalese responsabile di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione dove si trova posto in isolamento per positività al virus covid-19.

L’uomo, in isolamento fiduciario dai primi del mese, non veniva trovato in casa dai sanitari che alle ore 12 giungevano presso il suo domicilio per sottoporlo a tampone di verifica. Solo alle 18 il soggetto rientrava a casa dove ad aspettarlo vi erano i militari dell’Arma che lo denunciavano per la violazione di norme per fronteggiare l’emergenza da covid-19.

Venivano eseguiti accertamenti dai Carabinieri sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne.