“Quell’uomo ha il Covid”: fermato mentre cerca di salire in aereo

PALERMO – Per fortuna una signora si è ricordata di averlo già visto e lo ha fatto bloccare. Un uomo di 30 anni, risultato positivo al tampone il giorno prima, invece di mettersi in quarantena aveva deciso di imbarcarsi per tornare a Milano in aereo.

E’ successo all’aeroporto Pinta Raisi di Palermo. Era diretto a Malpensa. Il tampone al quale era stato sottoposto alla stazione dei treni aveva fatto emergere il contagio Covid.

Provvidenziale è stato l’intervento fortuito di una signora, anche lei passeggera del volo e anche lei il giorno prima alla in fila per il test alla stazione centrale. Si è ricordata di quell’uomo e ha chiamato la polizia. Il nuovo tampone eseguito al “Falcone e Borsellino” ha confermato il contagio.

Il trentenne è stato multato e posto in isolamento domiciliare.