A tutti coloro che in questi giorni in diverse maniere e soprattutto con la beneficenza a favore del reparto di oncoematologia 1 dell’ospedale Cervello di Palermo hanno voluto esternarci il proprio affetto e la vicinanza per la perdita della nostra amata Monica, un ringraziamento sincero e commosso.

Mimmo Turano con i figli Vito, Cristina, Francesca e Sergio