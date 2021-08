Vaccini, verifiche Ema su presunti eritema

ROMA – “Lesioni cutanee, eritema multiforme” dopo dosi di vaccino Comirnaty, il comitato di vigilanza Prac ha avviato un’analisi su questa presunta reazione avversa al siero. Si ipotizza che possa essere una forma di reazione di ipersensibilità allergica “con caratteristiche lesioni cutanee rotonde”.

Nessun nesso

Fino a questo momento non è possibile stabilire che esista un nesso di causalità tra le lesioni cutanee e il vaccino. L’agenzia europea del farmaco Ema valuta nuove segnalazioni di sicurezza per capire se si tratta di potenziali effetti collaterali collegabili alla vaccinazione anti-Covid. Le segnalazioni riguardano eventi osservati dopo la vaccinazione ma non automaticamente e necessariamente correlati all’iniezione.

Le verifiche

Il Prac ha avviato un’analisi su questa forma di reazione di ipersensibilità (allergica) con caratteristiche lesioni cutanee rotonde per stabilire se si tratta di un effetto collaterale del vaccino. La valutazione segue un piccolo numero di casi segnalati dopo l’iniezione scudo al sistema EudraVigilance.