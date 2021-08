Bassetti: “In Sicilia, fate entrare soltanto i vaccinati”

ROMA – “Il problema e’ di tutte le Regioni che hanno una forte vocazione turistica. Vale per la Sardegna, vale per la Sicilia, la Calabria. Penso che sarebbe stato opportuno gia’ per quest’estate introdurre all’interno delle isole la possibilita’ di fare arrivare soltanto i vaccinati”.

Lo ha detto all’emittente regionale sarda Videolina il virologo dell’Universita’ di Genova, Matteo Bassetti. “No-vax? Abbiamo cercato di convincerli, gli abbiamo detto che se volevano andare a mangiare la pizza o andare allo stadio dovevano vaccinarsi.

Probabile che per questi bisognera’ pensare all’obbligo. Io personalmente sono favorevole all’obbligo vaccinale per tutti quelli che hanno piu’ di 45-50 anni”.

Bassetti chiede attenzione per l’autunno: “Oggi abbiamo capito che l’immunita di gregge con questa nuova variante non serve piu’. Inutile parlare di immunita’ di gregge. Dobbiamo arrivare a una copertura delle vaccinazioni come per il morbillo, 90-95%. Fondamentalmente vaccinare tutti”.