Covid, in Sicilia secondo suicidio nei reparti, verifiche della polizia

ENNA – Un paziente di 83 anni, originario di Barrafranca, ricoverato all’Umberto I di Enna perchè positivo al Coronavirus, si e’ tolto la vita in ospedale. L’uomo, sposato e con figli, non era in gravi condizioni. Dopo il giro dei medici in reparto, ha legato il cavo di un monitor alla sbarra del letto e alla gola. Sull’accaduto indaga la polizia. Il caso di Enna è il secondo in Sicilia, dopo quello di un paziente morto suicida all’ospedale Cervello di Palermo.