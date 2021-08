Covid: nessun rispetto delle norme, chiuso un pub per 5 giorni

ISOLA DELLE FEMMINE (Palermo) – Un pub ristorante a Isola delle Femmine è stato chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid, nel corso di controlli di polizia dello Stato, guardia di finanza, ispettorato del lavoro, Siae, Asp di Palermo e polizia municipale. Sia all’interno che all’esterno non c’erano le informazioni sulle misure di prevenzione dal contagio del Covid 19, comprensibili anche per i turisti e i prodotti per l’igienizzazione delle mani, in particolare all’ ingresso ed in prossimità dei bagni. I finanzieri hanno controllato gli impiegati per verificare la regolare posizione lavorativa.