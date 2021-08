Cucciolo fatto annegare in mare, presentata denuncia

PALERMO – Un cucciolo di pittbull è stato ucciso e gettato in mare nel porticciolo turistico di Villa Igea. La denuncia arriva dall’animalista Ilenia Rimi, che tramite il proprio profilo Facebook ha denunciato l’accaduto.

Rimi ha scritto: “Tutti lo sanno ma nessuno ha chiamato le autorità competenti fino ad adesso. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) un cane è stato barbaramente ucciso e fatto annegare. Stando alle testimonianze questa creatura è stata barbaramente uccisa e gettata in mare in zona Arenella presso un famoso porticciolo turistico pieno zeppo di telecamere. Le pattuglie della polizia municipale sono impegnate in un grave incidente stradale, ormai per questa povera creatura non c’è più nulla da fare, ma siamo in presenza dei carabinieri. Intervenuti i vigili del fuoco per far intervenire il nucleo dei sommozzatori. E da questo momento il mio unico obiettivo è trovare questo essere spregevole e fargliela pagare”.

Le forze dell’ordine hanno successivamente ritrovato l’animale morto e l’animalista ha voluto ringraziarli per l’operato: “Jesus, così lo voglio chiamare come unico e ultimo atto d’amore. Desidero ringraziare le forze dell’ordine quindi la polizia municipale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il nucleo dei sommozzatori per la sensibilità e la grande professionalità dimostrata stasera. Quando pensi di averle viste tutte e che niente possa più scalfirti, arriva sempre l’ennesimo macigno che ti fa ritorcere lo stomaco. Il piccolo è stato brutalmente buttato in mare ad annegare dopo avere preso delle botte in testa. È stata sporta denuncia e l’autorità giudiziaria acquisirà le registrazioni delle numerose telecamere presenti, non può passarla liscia questo essere immondo. La cosa più triste è che, probabilmente, il piccolo avrà pure scodinzolato al suo padrone prima del feroce gesto.Denunciate sempre e intervenite sempre quando siete dinnanzi ad un maltrattamento. Se qualcuno fosse intervenuto in tempo, questo non sarebbe accaduto.Jesus verrà portato domani mattina stesso per l’esame autoptico. Non abbiate mai paura di esporvi. Chiunque avesse informazioni sull’identità di questo essere, mi contatti anche anonimamente al 3335903757”.