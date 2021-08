“Presto un piano straordinario di ristori” per le zone colpite dagli incendi. Lo ha promesso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di un colloquio telefonico con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per esprimere la solidarietà e la concreta vicinanza del governo alle comunità colpite dai roghi. Draghi ha sottolineato che il governo segue con apprensione le vicende in tutte le aree del Paese interessate dall’emergenza incendi e metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme con un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio.

