Favorita sempre più offesa dai rifiuti, Amella: “Provvedimenti” – FOTO

PALERMO – Un salotto, a pezzi, con un divano letto sfondato e, a fianco, un materasso, elemento immancabile tra le montagne di rifiuti a Palermo. Ma anche gli infissi distrutti di una finestra e, sparsi qua e là, sacchi neri colmi di spazzatura. Rifiuti di ogni genere, sia organici che ingombranti. “E’ lo scenario che in questi giorni si mostra in tutta la sua vergogna al parco della Favorita, la ‘real tenuta’ spesso, ancora, scambiata per discarica – denuncia Concetta Amella, consigliere comunale dei 5 Stelle. Una situazione per la quale sono ormai improcrastinabili provvedimenti per controlli più efficaci”.











Intanto – specifica Amella – è stata fatta una richiesta di intervento al Comune per rimuovere questo materiale. Ma occorre attivare al più presto un sistema di video-sorveglianza da sistemare in corrispondenza degli ingressi per impedire l’accesso ai mezzi non autorizzati”. La Favorita – rimarca la consigliere d’opposizione – è il polmone verde di Palermo per definizione ed uno dei parchi urbani più vasti d’Europa. Inammissibile che non gli vengano riconosciuti il decoro e la dignità che merita”.