Green pass, concerti alle Eolie: attenzione alle multe

LIPARI (ME) – Green pass, via ai mini concerti alle isole Eolie, ma bisogna rispettare le regole, si rischiano multe salate.

Il provvedimento

“Nei locali all’aperto delle Eolie si possono organizzare dei mini-concerti musicali ma senza assembramento. E chi partecipa dovrà esibire ai gestori di bar e pub di una delle certificazioni verdi covid 19″. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco del Comune di Lipari Marco Giorgianni che governa su sei dei sette Comuni delle isole Eolie.

Le regole

Giorgianni ha emesso una ordinanza per obbligare l’uso delle mascherine nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli dalle 7 alle 20,30 in occasione degli arrivi e delle partenze di aliscafi e navi e dei vaporetti che trasportano turisti mordi e fuggi. Se le ordinanze non verranno rispettate sono previste sanzioni che vanno da 258 euro fino ad un massimo di 10 mila 329 euro.