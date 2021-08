L’idea che sta alla base di questa rassegna vuole da un lato valorizzare ulteriormente luoghi di straordinaria bellezza come Villa Romana del Casale Patrimonio dell’UNESCO; dall’altro, vuole contribuire ad accrescere l’attrazione turistica, con una programmazione di alto livello artistico e culturale.

Da qui prende vita la rassegna “I Concerti di Villa Romana del Casale”, che, attraverso l’unione di musica e arte, costituisce quel filo conduttore che unisce passato e presente, sacro e profano.

In generale il calendario contempla la presenza di formazioni cameristiche dal Duo al Trio, al Quartetto, fino ad arrivare all’orchestra da camera di Palermo Classica, composta da 14 elementi più i solisti. Questa iniziativa che caratterizza la prima edizione musicale a Villa Romana vedrà la partecipazione di numerosi interpreti tutti scelti su scala internazionale.

I concerti si svolgeranno tutti alle ore 21, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale.

Il 17 agosto ad inaugurare la rassegna sarà un concerto che celebra il centenario della nascita del compositore argentino Astor Piazzolla. Questo particolare evento vedrà la partecipazione di un terzetto d’eccezione, composto dal violinista Aleksey Semenenko,dalla fisarmonicista Tetiana Muchynka e dalla pianista Violina Petrychenko, insieme alla Palermo Classica Chamber Orchestra.

Il 20 agosto un evento da non perdere è quello che vede protagoniste le pianiste Sofia Vasheruk e Oxana Shevchenko impegnate nell’esecuzione delle Suite n.1 op.5 e n. 2 op.17 di Rachmaninov e nella Sonata per due pianoforti K 448 di Mozart.

Il 24 agosto il violoncellista Yaroslav Srodnykh e la Palermo Classica Chamber Orchestra ci presentano un programma di ampio respiro che comprende musiche di Mendelssohn, Tchaikovsky e Rossini.

Il mese di settembre si apre con il Trio composto da Marco Sanna al pianoforte, Judith Stapf al violino e Arnau Rovira Bascompte al violoncello, e ci offrirà brani della letteratura musicale di Mendelssohn e Beethoven.

Il 5 settembre sottolineiamo l’appuntamento con il Duo composto dalla violinista Yukiko Uno e dalla pianista Rexa Han. Verranno eseguiti il concerto per violino, pianoforte e orchestra d’archi in re minore di Mendelssohn; e il concerto per pianoforte e orchestra N.2 op. 21 di Chopin ella versione da camera.

L’edizione si conclude il 9 settembre con un Recital della pianista Alina Bercu, che ci proporrà musiche di Beethoven, Liszt e Rachmaninov.

L’ingresso è gratuito fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al sito https://laculturariparte.youline.cloud

Basterà poi esibire, all’ingresso, il codice di prenotazione ricevuto. Si comunica altresì che i possessori del biglietto acquistato per l’apertura serale, potranno assistere ai concerti di Villa Romana gratuitamente.

Nel Sito di Palermo Classica e del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale tutte le info e il programma completo.