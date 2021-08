Incidenti, traffico bloccato sulla Catania-Siracusa: un ferito

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione

CATANIA – Sull’autostrada Catania-Siracusa il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania in avvicinamento al km 15, per la presenza di un’autovettura ribaltata. Nell’impatto, una persona à rimasta ferita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.