Palermo, arriva Dall’Oglio per la mediana

PALERMO – Nuovo rinforzo per il Palermo. I rosanero hanno prelevato dal Catania il centrocampista classe ’92 Jacopo Dall’Oglio.

Il calciatore, che si è svincolato dal club etneo, ha firmato un contratto fino al 2022 con i rosanero.

Dall’Oglio è un rinforzo importante per i rosanero perché ha disputato ben cinque stagioni in Serie B e nelle ultime due ha indossato la maglia del Catania in Serie C. Con la maglia rossazzurra per lui 47 presenze e 6 gol.

Il centrocampista ritroverà mister Filippi che ha avuto durante la stagione 2015-2016 al Brescia, quando era secondo di Boscaglia.