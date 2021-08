Rogo all’ex Cara di Mineo, ad Aci Sant’Antonio a fuoco un’auto

Vigili del fuoco in azione: sono otto gli interventi in corso.

CATANIA -Sono otto gli interventi dei vigili del fuoco in corso per fronteggiare l’emergenza incendi a Catania: 23 quelli già conclusi e tre quelli in coda. Le maggiori criticità hanno riguardato vegetazione e sterpaglie di fronte al Cara di Mineo, il centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Le operazioni di spegnimento ancora in corso con la squadra dei pompieri della sede distaccata di Palagonia, un’autobotte dalla sede centrale e una squadra di volontari della Protezione Civile. Nella zona Ionica, a Calatabiano, un incendio ha interessato la zona dopo la spiaggia di San Marco.

Nella mattinata di oggi, inoltre, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per l’incendio di un’autovettura in via Stazione 11 ad Aci Sant’Antonio (CT). Il conducente accortosi del principio d’incendio è riuscito a scendere dall’auto, che trovandosi in una strada in discesa è scivolata all’indietro urtando contro il muro di confine di un’abitazione e danneggiando un tubo del gas cittadino a media pressione.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’auto e messo in sicurezza il luogo dell’incidente, in attesa che intervenisse il personale dell’azienda del gas per il completo ripristino del danno. Non sono stati segnalati danni a persone.