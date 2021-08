Sileri: “Discoteche aperte con il green pass”

Il Green pass ormai è obbligatorio per diverse attività e potrebbe essere allargato anche ad altro.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a SkyTg24, ha parlato delle riaperture delle discoteche proprio con il Green pass: “Io sono per discoteche riaperte con il Green pass, per me è un cruccio che non siano riaperte perché è una battaglia che ho portato avanti. Sono pienamente d’accordo con i gestori – ha aggiunto Sileri – dove ci sono le regole c’è sicurezza, e anzi la discoteca ti può aiutare con la diagnostica, perché chi non è vaccinato magari fa il tampone, e così aumentiamo il numero di test”.