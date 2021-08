Sversano in strada rifiuti pericolosi, denunciati

CATANIA – Nell’ambito della campagna di controlli del trasporto su strada e l’illecita gestione di rifiuti, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, i militari delle Stazioni di Piazza Dante e Ognina, con i colleghi Forestali e del Nucleo Operativo Ecologico, hanno verificato in alcune zone della città il rispetto delle norme in materia ambientale. Sono stati denunciati due pregiudicati catanesi, di 28 e 34 anni, perché ritenuti responsabili di trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali senza autorizzazione.

I carabinieri, intercettato un un autocarro in viale Libertà, a Catania, con a bordo i due denunciati, lo hanno seguito fino ad una discarica abusiva a cielo aperto, tra Catania e Misterbianco, dove stavano per sversare i rifiuti caricati precedentemente sul cassone. Dopo averli bloccati e identificati, hanno accertato che a bordo del veicolo vi erano anche dei rifiuti speciali (elettrodomestici e PC) potenzialmente inquinanti per il suolo che, come previsto dalla legge, dovrebbero essere smaltiti esclusivamente da ditte specializzate.

L’autocarro e l’intero carico sono stati sequestrati. Denunciato un altro pregiudicato catanese di 70 anni che trasportava rifiuti senza autorizzazione. L’uomo e’ stato fermato mentre percorreva a bordo di una Ape Piaggio via Della Concordia con materiale ferroso e altri tipi di rifiuti.