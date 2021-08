Tremestieri, il 17 agosto vaccini al Centro Diurno

CATANIA – Nell’ambito della campagna vaccinale, il Sindaco Santi Rando in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con l’Asp di Catania, ha organizzato una giornata di vaccinazione prevista per martedì 17 agosto, presso il Centro Diurno di via Majorana.

I cittadini tremestieresi di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora effettuato la prima dose di vaccino anti Covid-19, possono manifestare il proprio interesse alla vaccinazione fino alle ore 13,30 di lunedì 16 agosto, compilando uno schema di istanza reperibile presso gli uffici comunali o sul sito web istituzionale che potrà essere consegnato all’Ufficio protocollo del comune oppure inviato all’indirizzo email [email protected] Si potrà prenotare anche telefonando al numero 345.4839780 in orario di ufficio. I vaccini somministrati saranno Pfizer o Moderna.

In merito all’iniziativa il Sindaco Santi Rando ha dichiarato: “Sento di rivolgere un appello ai miei concittadini che hanno già dimostrato in questa difficile congiuntura pandemica grande senso civico e di responsabilità. I dati relativi ai contagi che ci comunica l’Asp non sono purtroppo incoraggianti. In soli 30 giorni abbiamo visto sensibilmente aumentare il numero di casi”.

Aggiunge il primo cittadino: “Il nostro pensiero va ai malati, alle attività commerciali e a tutti i settori che potrebbero risentire di un nuovo eventuale fermo, nel caso in cui i numeri continuassero a crescere. Bisogna assolutamente scongiurare una tale eventualità e l’unica arma in nostro possesso è il vaccino. Per questo abbiamo voluto organizzare questa giornata di vaccinazioni. È ormai noto a tutti che il vaccino protegge dagli effetti gravi di un possibile contagio, evitando ospedalizzazioni e terapie intensive. Il periodo estivo non deve farci abbassare la guardia. Le più frequenti occasioni di socializzazione e incontro tipiche di questo periodo rappresentano infatti un maggior rischio di contagio”.

Infine conclude il sindaco Rando: “Il nostro invito alla prudenza e alla vaccinazione vuole essere un invito alla vita, alla tutela della salute, al rispetto del lavoro e alla speranza di una presto riconquistata normalità”.