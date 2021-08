Coronavirus, Razza riapre i drive in: “Solo screening e vaccinati”

CATANIA – I drive in di Catania e Acireale devono restare aperti. Lo ha chiesto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che evidentemente non ha condiviso la scelta di chiudere i due centri in attesa di riprogrammare la macchina dei tamponi sulla scorta del giro di vite imposto dal governatore Nello Musumeci. Ecco l’invito alla sterzata: “Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana – fanno sapere da Palermo – l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in. Restano operativi per le prestazioni a titolo gratuito che sono dirette: ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di Contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio”.

Dall’assessorato regionale fissano anche l’agenda dei lavori. “Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un’équipe vaccinale per le esigenze locali”. Pertanto “i 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 (𝗩𝗶𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗶𝗹𝗲) 𝗲 𝗔𝗰𝗶𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 (v𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶) 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶 (𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟰 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼) 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭. Drive in Catania (via Forcile) 9-13.30 e 14.30-21.00 Drive in Acireale (via Bonaccorsi) 14.00-21.00. Saranno chiusi il giorno di ferragosto. Torneranno ad essere normalmente operativi dal 16 agosto”.