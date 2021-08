Ferragosto blindato a Palermo: zone vietate ecco le regole

Emanate delle ordinanze dal sindaco Orlando per evitare assembramenti e l'aumento dei contagi

PALERMO – I positivi al Covid continuano ad aumentare senza sosta in Sicilia, con più di 1000 casi nelle ultime 24 ore. Proprio per fermare questa escalation il sindaco di Palermo ha emanato delle ordinanza anti assembramento per le giornate del 14 e 15 agosto, vietando le spiagge nelle ore notturne e lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita.

Nelle spiagge di Palermo, dove per questa giornata si riversano i giovani e non solo, secondo l’ordinanza n.140 emanata il 10 agosto, è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi. Il provvedimento vieta, inoltre, di accendere fuochi con qualsiasi materiale e predisporre attendamenti nelle aree e nelle spiagge.

Questi divieti saranno validi dalle ore 19 del 14 agosto fino alle ore 7 del 15 agosto. Nella giornata del 15, sempre dalle ore 19 alle ore 24, ci sarà il divieto di accesso alla spiaggia. Resta stata vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19:00 del 14 alle ore 24:00 del 15 agosto 2021.

Con l’accesso vietate allo spiagge molti palermitani stavano programmando di organizzare il picnic al Parco della Favorita, ma una nuova ordinanza ha subito bloccato questa voglia di “far festa”. Infatti, dalle ore 00:00 del 14 alle 24:00 del 15 agosto sarà vietato lo stazionamento e l’allestimento di picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti.

Il divieto, secondo quanto scrive il Comune, è scattato sì per evitare assembramenti ma anche in relazione alle alte temperature che si registrano in questi giorni e al rischio incendi.

A controllare che tutte le regole vengano rispettato ci penseranno le forze dell’ordine. Il vice sindaco Fabio Giambrone, d’intesa con il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, ha disposto adeguato servizio di vigilanza grazie al nucleo Ippomontato e mediante droni.