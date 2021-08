Ferragosto blindato, elicotteri e pattuglie per controlli anti-Covid

CATANIA – Oltre 200 Carabinieri saranno impiegati a Catania e provincia in occasione del Ferragosto. I controlli, supportati anche dal nucleo elicotteri dell’arma, riguarderanno in particolare le località costiere (dalla Plaia a San Giovanni Li Cuti nella città, per poi proseguire con Aci Castello e Aci Trezza fino al litorale ionico) e di montagna (versanti nord e sud dell’Etna) per garantire l’ordinato svolgersi della ricorrenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, anche alla luce delle recenti ordinanze della Regione Siciliana e del comune di Catania. Le operazioni di controllo nei vari punti di maggiore interesse turistico del capoluogo etneo vedranno anche il coinvolgimento del dispositivo anti-terrorismo costituito dalle aliquote di pronto intervento del Nucleo radiomobile di Catania.