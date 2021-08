Fiera del Mediterraneo, retromarcia per il drive-in: resta aperto

PALERMO – Nella serata di ieri è stata annunciata la chiusura del drive-in alla Fiera del Mediterrano (CLICCA QUI PER LEGGERLA), dove è possibile effettuare i tamponi gratuiti. Questa mattina la marcia indietro. Il drive-in rimarrà chiuso solo oggi e da domani sarà nuovamente operativo.

In conformità all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, i test rapidi gratuiti all’hub provinciale potranno essere eseguiti solo:

sui vaccinati;

sui soggetti destinatari di misure di contact tracing;

su chi rientra in attività di screening organizzato;

sui convocati dall’autorità sanitaria per effettuare un tampone;

su chi torna in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.

I non vaccinati che, a partire dall’ordinanza di ieri potranno sottoporsi a tampone solo a proprie spese, non avranno accesso al servizio alla Fiera del Mediterraneo, dal momento che qui si effettuano solo test rapidi gratuiti.

L’orario osservato dall’area drive-in tamponi della Fiera sarà 8 – 10,15 (orario di chiusura dei cancelli, mentre l’attività proseguirà fino alle 11 e anche oltre, se necessario); per vaccini e ufficio green pass l’orario di apertura al pubblico è 9 – 19, con ingresso da via Sadat.

Per i tamponi drive-in si entra esclusivamente in auto dal cancello di piazza Mandela.