Occupazione abusiva di suolo pubblico, chiuso chiosco

CATANIA – Il titolare di un chiosco ubicato nel quartiere Barriera è stato sanzionato per occupazione abusiva con tavoli e sedie della sede stradale nonché per l’ inosservanza della normativa anticovid. A quanto pare, il personale che serviva al bancone non indossava i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa. Per tali ragioni veniva irrogata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.