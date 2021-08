Riaperto tratto di via Montepellegrino “Siamo soddisfatti”

La strada era stata chiusa per effettuare i lavori sul Canale Passo di Rigano

PALERMO – Riapre oggi il tratto di via Montepellegrino che era stato chiuso per effettuare i lavori sul Canale Passo di Rigano. Anche la Rap è intervenuta sul posto per una pulizia straordinaria.

“È stato messo in sicurezza un tratto di strada ormai pericoloso – dichiara l’assessore Maria Prestigiacomo -. Nonostante i disagi siamo soddisfatti di avere insistito per la realizzazione dell’opera finanziata con fondi nazionali e per la quale abbiamo dovuto ricorrere ad una somma urgenza, pena la perdita del finanziamento. Si precisa, infatti, che la manutenzione dei canali di maltempo, una volta istituite le Autorità di Bacino, è di competenza regionale ma il Comune vista la grave situazione ha deciso di intervenire con i fondi messi a disposizione dallo Stato. Ringrazio l’architetti Cittati che ha affidato i lavori e seguito costantemente la realizzazione degli stessi fino alla conclusione e riapertura”.