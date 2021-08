Il sindaco di Pantelleria: “Siamo abbandonati”

“Non concederò nessuna struttura in più nel territorio perché il fenomeno migratorio non è un problema pantesco“

PANTELLERIA (TP) – Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria, lamenta la situazione dell’Isola che è “abbandonata al suo destino con la prefettura di Trapani e il ministero degli interni che non sono in grado di garantire il trasferimento dei migranti in 24/48 ore come dovrebbe essere, visto che qua abbiamo un centro di primo soccorso. Hanno intenzione di far diventare l’Isola un campo profughi ed io mi opporrò con tutte le forze“.

Sull’isola ci sono circa 200 migranti a fronte di un centro che ne può accogliere 30. “Non sono in grado di spostare prontamente in strutture idonee donne e minorenni – ha aggiunto il sindaco -. Non sono in grado di assicurare una vigilanza idonea ad evitare contatti con la popolazione e scongiurare di creare allarme sociale. Il Covid non è il problema perché l’Asp di Trapani ha chiaramente detto che con la negatività al tampone, anche se in quarantena fiduciaria, il migrante può essere trasferito in sicurezza entro 48 ore e ciò non viene fatto con continuità”.

“Non concederò nessuna struttura in più nel territorio perché il fenomeno migratorio non è un problema pantesco -sottolinea Campo – ma un problema nazionale ed europeo e così va trattato, quindi, devono trovare altre strutture in terraferma oppure una nave in rada per mantenere numeri accettabili sul territorio pantesco. Continuo a scrivere e a chiedere un impegno su questa tratta di essere umani che richiede il massimo sforzo di tutti eppure sembra che la posizione geografica di Pantelleria debba condannare l’Isola a subire quasi tutte le conseguenze. Adesso basta”