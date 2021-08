PALMA DI MONTECHIARO (AG) – Un barbiere di 76 anni, ormai in pensione, è annegato questa mattina nelle acque di contrada Ciotta a Palma di Montechiaro.

L’uomo, a quanto pare, si è sentito male: ha avuto un infarto mentre era in acqua. I soccorsi, per l’ex barbiere molto conosciuto a Palma di Montechiaro, sono stati inutili. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.