Killer a volto scoperto: ucciso politico agrigentino

FAVARA (AG) – Omicidio al bar del centro storico, ucciso con due colpi di pistola l’ex presidente del consiglio comunale di Favara Salvatore Lupo, detto “Totò”, noto anche nel mondo imprenditoriale.

Lupo è imprenditore nel settore delle residenze per anziani. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato i primi testimoni.

L’arresto

Lupo, 45 anni, nel 2017 era stato arrestato, con la moglie, nell’operazione “Stipendi spezzati”. L’inchiesta aveva fatto emergere che ai dipendenti della “Cooperativa sociale Suami – Onlus” prima venivano accreditati su conto corrente le mensilità dovute e poi, con carte bancomat intestate proprio agli stessi dipendenti, l’amministratore unico della coop, Lupo, avrebbe prelevato – secondo l’accusa – la meta’ degli stipendi.

Le ipotesi degli inquirenti

Stando all’inchiesta, questi prelievi “forzosi” di denaro avrebbero riguardato oltre 20 dipendenti. Un anno prima Lupo era stato indagato nell’ambito di un’altra inchiesta per maltrattamenti fisici e piscologici ad alcuni minori, inabili psichici, affidati, per la vigilanza, assistenza e sostegno, ad una comunità alloggio di Licata. Nel novembre 2011 l’auto di Lupo, all’epoca consigliere comunale, venne incendiata.

Lupo era stato eletto nell’assemblea cittadina di Favara nelle liste dell’Mpa, il movimento per le autonomie che faceva capo all’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Secondo la prima ricostruzione, Salvatore Lupo sarebbe arrivato in via IV Novembre, al volante della sua Porsche Macan. È entrato nello Snack American Bar ed ha chiesto di andare in bagno. Quando è uscito davanti alla porta c’era il killer ad attenderlo.

“Nonostante io non sia più sindaco, mi sento moralmente obbligata a condannare un gesto di violenza inaudita – commenta Anna Alba, fino al 4 agosto scorso primo cittadino di Favara -. Un omicidio efferato che colpisce tutta la nostra comunità. La morte di Salvatore Lupo, anzi l’omicidio di un uomo, un padre, un nostro concittadino è inaccettabile.

Confidiamo nel lavoro degli inquirenti”.

Tra Favara e Liegi, in Belgio, fino al 2018 si è combattuta una sanguinosa guerra di mafia. È stata una lingua scia di sangue con quattro morti ammazzati e tre agguati falliti. Tutto per il controllo del traffico di droga. Al momento sull’omicidio di lupo indaga la procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio e non è intervenuta la direzione distrettuale antimafia di Palermo punto segno che al momento non si batte la pista mafiosa. Il nome Lupo non era mai venuto fuori nelle inchieste sulla cosa nostra agrigentina che l’anno scorso sono sfociate in sette arresti.