Musumeci: “Abbiamo bisogno di uomini, mezzi e risorse”

PALERMO – Il Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci questa mattina ha partecipato al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, dove era presente il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI).

Il presidente della Regione ha parlato delle emergenze affrontate in queste ultime settimane sull’Isola: “Quest’estate abbiamo dovuto affrontare emergenze importanti e dobbiamo operare perché non si verifichi più quanto sta accadendo in Sicilia ormai da troppi anni. Già da settembre è necessario un tavolo di lavoro comune, perché per ottenere questo risultato abbiamo bisogno di molti più uomini, mezzi e di ulteriori risorse. Questo ho chiesto durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Regione dal canto suo farà la propria parte”.

Il governatore al termine si poi recato a Palazzo Orleans per un incontro con i volontari di protezione civile assieme al capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e al dirigente generale del dipartimento di protezione civile regionale, Salvatore Cocina.