PALERMO – Continua l’emergenza rifiuti a Palermo, che non viene risolta.

Nella scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere diversi roghi divampati in città a causa dei cumuli presenti in strada.

Incendi sono divampati in piazza Noce, in via Angelo Poliziano a Borgo Nuovo in via Centuripe, in via Alia, in via Gaetano Zumbo, allo Zen in via Costante Girardengo.