Scala dei Turchi, schiuse 74 uova di Caretta caretta VIDEO

AGRIGENTO – Ferragosto da incorniciare alla Scala dei turchi ad Agrigento.

74 uova di tartaruga Caretta caretta si sono schiuse da un nido non censito, a pochi metri dalla Scala dei turchi. La gran parte sono arrivate in mare in maniera autonoma nella notte, mentre tante altre sono state aiutate dai volontari di Mareamico ad andare in mare, tra la felicità dei bagnanti. Solo 5 di loro non ce l’hanno fatta.

Questa è la prima schiusa documentata alla Scala dei turchi.