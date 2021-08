Anziana accoltellata per sedare una lite in famiglia

La donna è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico. Non è grave. Indagano i carabinieri

MANIACE (CT) – Una lite familiare è sfociata nel sangue a Maniace. Una 70enne ha ricevuto una coltellata all’addome. L’anziana donna stava cercato di sedare gli animi di alcuni parenti che per motivi – probabilmente futili – stavano discutendo in modo violento. Uno dei litiganti era armato di coltellino. Nella baruffa è rimasto ferito di striscio anche un altro familiare.

La ferita è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso del Policlinico dove è stata visitata. Fortunatamente il fendente non ha perforato l’addome, ma ha ferito cute, sottocute e fascia. I medici dell’emergenza hanno programmato un intervento chirurgico. Le sue condizioni però non destano preoccupazioni e la donna è vigile. L’altro ferito è stato medicato dai soccorsi arrivati nella casa di Maniace dove è avvenuta la lite.

I carabinieri, che stanno indagando sul ferimento, hanno denunciato a piede libero una persona per lesioni personali. Nel pomeriggio i militari hanno sentito alcune testimonianze per ricostruire quanto successo e capire quale sia stato il movente delle violenta lite familiare.