L’omicidio di Favara: caccia a un killer professionista

FAVARA – Si cerca un killer professionista per l’omicidio di Salvatore Lupo, il quarantacinquenne ex presidente del consiglio comunale di Favara assassinato ieri pomeriggio.

Lo hanno freddato con tre colpi di pistola calibro 38 alla testa. Al momento non si segue la pista mafiosa tanto che le indagini sono coordinate dalla Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, e non dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Potrebbero esserci dei dissidi economici dietro l’omicidio. La vittima aveva forti contrasti con delle persone, ma è stata una mano fredda e spietata ad ucciderlo.

Lupo ieri pomeriggio è giunto al volante della sua Porsche Macan nel bar di via IV novembre. È andato in bagno e quando è uscito è stato raggiunto dai tre colpi. I carabinieri non hanno raccolto testimonianze utili alle indagini, ma cercano le immagini di alcune telecamere che potrebbero avere ripreso l’arrivo del killer probabilmente assieme a un complice che lo attendeva fuori dal locale per la fuga.

In passato Lupo è stato arrestato perché avrebbe imposto ad alcuni dipendenti di una comunità di restituire parte dello stipendio.

Poco tempo fa era finito sotto processo, insieme ad altre 6 persone, per alcuni presunti maltrattamenti subiti da alcuni disabili psichici in una comunità. Mai però il suo nome era emerso in contesti di criminalità organizzata. Ad ucciderlo Ieri sarebbe stato un professionista a volto scoperto che potrebbe avere agito anche su commissione.