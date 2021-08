Maltrattamenti e lesioni alla moglie, 77enne agli arresti domiciliari

CATANIA – Responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: con queste accuse i Carabinieri hanno arrestato un 77enne di San Michele di Ganzaria.

I militari, in seguito ad una richiesta di aiuto giunta al 112, sono intervenuti nell’abitazione di una donna di 76 anni che visibilmente provata ha riferito di avere subito per l’ennesima volta violenze fisiche e psicologiche da parte del marito convivente. La vittima e’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone dove i medici del pronto soccorso, le hanno riscontrato molteplici contusioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Sembra che la donna subisse da numerosi anni questo tipo di atti vessatori costellati anche da continue minacce di morte. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella coniugale.