ROMA – Le università Sapienza di Roma, Milano, Padova e Pisa sono tra le migliori 200 università al mondo secondo l’Academic Ranking of World Universities (Arwu) 2021, una delle classifiche più note e condivise al mondo. Sul podio si confermano ancora gli atenei di Harvard, Stanford e Cambridge mentre il primo dell’Europa continentale è Paris-Saclay University (13esima).

La classifica stilata ogni anno dall’Università Jiao Tong di Shanghai compara oltre 1000 istituzioni accademiche sulla base di una serie di criteri tra cui il numero di premi Nobel e medaglie Fields tra gli ex alunni e i docenti e il numero di pubblicazioni sulle maggiori riviste scientifiche. Insieme al QS World University Rankings e la Times Higher Education World University Rankings è considerata una delle classifiche più note e condivise al mondo. Nel gruppo che raccoglie le posizioni tra 151 e 200 si incontrano 4 atenei italiani: Sapienza di Roma, che spicca in particolare nel settore dell’ingegneria aerospaziale, Milano, il cui settore di matematica è al 51esimo posto al mondo, Padova, che oltre a salire di 50 posizioni rispetto al 2020 è nella 22 posizione per il settore degli studi sulle risorse idriche, e Pisa che spicca nel settore della fisica.