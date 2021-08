Uffici pubblici, senza green pass vietato l’accesso

PALERMO – L’ordinanza emanata il 13 agosto dal presidente della Regione Nello Musumeci è già in vigore (CLICCA QUI PER LEGGERLA). Tra le regole previste c’è l’obbligo del green pass per accedere agli uffici pubblici.

Il Comune di Palermo ha subito accolto questa nuova ordinanza e il segretario generale, Antonio Le Donne, d’intesa con il vicesindaco, Fabio Giambrone, rende noto che l’Amministrazione comunale di Palermo, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Regione n.84 del 13 agosto scorso, interdirà, a coloro che saranno sprovvisti della certificazione verde, l’accesso ai servizi pubblici erogati direttamente dal Comune di Palermo e a quelli erogati dalle Aziende comunali partecipate, nonché a quelli erogati dai soggetti privati incaricati dal Comune.

Nelle more della adozione di un apposito provvedimento direttoriale, i i Dirigenti Capi Area e i Dirigenti Datori di Lavoro impartiranno le opportune indicazioni operative agli uffici posti sotto la loro direzione, affinché il personale posto a presidio degli edifici comunali e delle Aziende erogatrici di servizi comunali, eserciti il controllo dell’accesso impedendolo a coloro che si trovino sprovvisti del green pass e vengano attivati al massimo grado i servizi on line, le interlocuzioni con i cittadini tramite video conferenza o con altri mezzi audio-video idonei a evitare ogni interruzione della comunicazione individuale con l’utenza.

In generale dovrà essere data esecuzione integrale alle disposizioni sulle modalità di erogazione dei servizi e di garanzia delle funzioni contenute nelle Direttive sul lavoro agile in periodo di emergenza 6 e 7 emanate dal Segretario generale direttore generale.



La SISPI supporterà con ogni mezzo gli uffici comunali per garantire nel tempo minore possibile, compatibilmente con l’attuale periodo feriale, l’attuazione piena della ordinanza citata.