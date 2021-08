Caldo, in Sicilia è allerta rossa: rischio incendi e ondate di calore

PALERMO – Ancora una giornata di caldo intenso è prevista su tutta la Sicilia per la giornata di oggi. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per tutte le province – tranne Messina in cui l’allerta è di colore giallo – per il rischio elevato di incendi (ancora decine di roghi registrati nella notte in provincia di Palermo) e ondate di calore.

Le città più calde

La colonnina di mercurio oggi farà registrare ben 38° a Catania, che sarà la città più calda in Sicilia, mentre a Palermo e Messina si registreranno i 37°. Per il capoluogo siciliano, la Protezione civile ha diramato anche un allerta massima di livello 3 per le ondate di calore. Allerta che invece sarà di livello 1 per Catania e Messina.