Costa: “Probabile passaggio in zona gialla della Sicilia”

I casi di Covid in Sicilia continuano ad aumentare e l’Isola ha raggiunto i numeri per il passaggio in zona gialle che, con tutta probabilità avverrà il 23 agosto, anche se la Regione sta cercando in tutti i modi di rallentare questo passaggio convertendo i reparti.

Ad indicarlo è anche Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: “I dati ci indicano che, probabilmente, ci potrebbe essere anche un passaggio in zona gialla di alcune Regioni, una su tutte la Sicilia. Però anche sotto questo aspetto dobbiamo fare una riflessione: ad oggi, così come previsto, e con anche la modifica dei parametri che abbiamo fatto circa un mese fa, passare in zona gialla significa sostanzialmente reintrodurre le mascherine all’aperto e il limite dei quattro posti a sedere a tavola per quanto riguarda i locali al chiuso. Tutto il resto rimane invariato. Non ci sarà nessun lockdown o coprifuoco. Anche con la zona gialla tutte le attività sostanzialmente sono permesse: il passaggio al giallo non preclude il percorso di ritorno graduale alla normalità”.

LEGGI ANCHE: Covid, reparti pieni di malati: spunta circolare anti zona gialla